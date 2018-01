Bu masallara ne millet ne yatırımcı inanıyor

Ekonomi üzerinde dedikodu üretip buradan çıkar sağlamaya çalışanlar olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ekonomisinin, yenilikçi çalışmaları, yerli ve milli projeleriyle hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü söyledi. Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, Trabzon Limanı'nın halka arzına gelen 7 katlık talebe dikkat çekerek bu, "Türkiye'nin geleceğine güveni gösteriyor" dedi.

DEBELENİP DURUYORLAR

"Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek, büyük sıkıntılar yaşayacağız" gibi kara propagandalar yapıldığını hatırlatan Başbakan, "Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Bizim ekonomimiz bunlardan etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder" dedi. Her dönem, "işi felaket senaryosu yazmak" olan bazı çevrelerin Türkiye hakkında kehanette bulunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini, bu zorlukları artık bu sefer aşamayacağını söylemekten bıkmadılar, usanmadılar. Ama bu anlattıkları masallara ne millet ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya giriyorlar, not düşürüyorlar. Sonra tekrar sıraya giriyorlar, not yükseltiyorlar. Bir aşağı, bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi de kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor." Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde dünyada büyümede açık ara öne geçtiğinin altını çizen Yıldırım, "Bunlar tesadüfi mi? Bu, gelecek sıkıntıları görmek, gerekli tedbirleri almakla olur" diye konuştu.

KARTIN DAĞITIMI TEMMUZ SONRASI

Türkiye Kart için PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalar atıldı. Türkiye Kart temmuz ayından sonra piyasaya dağıtılmaya başlanacak. Türkiye Ortak Kart Platformu ile ilgili de bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet veya onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız" dedi.