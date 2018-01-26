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ne kadar? (26 Ocak 2018)

Dün 3,72'nin altına gerileyen , bu sabah 3,75'in üzerinde seyrediyor

Giriş Tarihi: 26.1.2018 09:32
Dolar ne kadar? (26 Ocak 2018)

Uluslararası piyasalarda ın değer kaybetmesiyle dün 3,72 seviyesinin altına gelen dolar/, bugün Başkanı 'un "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası 3,75'in üzerine çıktı.

Dolar/TL 3,7560'dan, euro/TL 4,6650'den işlem görüyor.

Tarihi zirvesini 1,2538'e taşıyan euro/dolar paritesi ise 1,2433 seviyesinde yer alıyor.

"GÜÇLÜ DOLAR İSTİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Davos zirvesinde yaptığı düşük doların olumlu olacağı yönündeki sözlere karşı çıktı. Trump, Mnuchin'in sözlerinin yanlış yorumlandığını ve doların giderek güçleneceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Trump, "Dolar giderek güçlü ve daha güçlü hale gelecek. Ben de güçlü bir dolar görmek istiyorum. Bizim ülkemiz ekonomik olarak tekrar çok güçlü hale geliyor" dedi.

Yurt içi piyasalarda bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken, dışarıda ABD büyümesi izlenecek.

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Dolar ne kadar? (26 Ocak 2018)
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