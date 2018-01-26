Döviz geliri olmayana döviz kredisi freni

Hükümet, dövizle borçlanmaya sınır getirdi. Buna göre döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi ve dövize endeksli kredi kullanamayacak. Düzenleme 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak.

SAVUNMA HARİÇ

Savunma sanayii ve kamu özel işbirliği kapsamındaki projeleri üstlenen yerleşik kişiler kapsam dışı tutuldu. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar'da yapılan değişiklikle şirketlerin ve gerçek kişilerin dövizle borçlanmasına yönelik ayrıntılar netleştirildi. Döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinde kullanacakları döviz kredilerinde, kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda kullanılmak istenen kredi tutarıyla mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç yılın döviz gelirlerini aşamayacak.