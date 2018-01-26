Dünya devinden Türkiye’de üretim sinyali

Temsa İş Makinaları
, istif ve depo ekipmanları alanında Amerikalı Crown ile işbirliğini genişletiyor. Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka
ve Crown Avrupa Başkan Yardımcısı Ken Dufford
hedeflerinin yapay zeka unsurları ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Türkiye'de Temsa İş Makinaları tarafından temsil edilen forklift ve depo ekipmanları markası Crown'un Avrupa Başkan Yardımcısı Ken Dufford, gelecekte Türkiye'de üretim düşünebileceklerini belirterek, "Türkiye, hem üretim hem dağıtım açısından çok ilgi çekici bir piyasa ve her şirketin radarında olması gereken bir ülke" diye konuştu. ORTAKLIK BÜYÜYECEK
Temsa İş Makinaları ve Crown arasındaki işbirliği kapsamında Crown'un Münih'te bulunan Avrupa merkezi ve üretim tesislerine bir basın gezisi düzenlendi. Crown Avrupa Başkan Yardımcısı Dufford, burada yaptığı konuşmada, 1945'te kurulan şirketin, 5 bölgesel merkezinin bulunduğunu, yıllık cirosunun ise 3 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Dufford, global çapta 11 lokasyonda 19 üretim tesisi ve 84 ülkede 500'ün üzerinde perakende satış noktası olan Crown'un forklift üretiminde dünyada 4'üncü sırada yer aldığı bilgisini vererek, "Crown için yerel bazda iyi bir temsile sahip olmak çok önemli. Bunu Türkiye'de Temsa İş Makinaları ile yakaladığımızı düşünüyoruz. Temsa ile kurduğumuz güçlü ortaklık bize önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu. İki şirketin ortak değerlere sahip olduğunu anlatan Dufford, şöyle devam etti: "Temsa İş Makinları'nda gördüklerimizden etkilendik. Çok geniş bir bayi ağı var. Biz uzun vadeli bir büyüme düşünüyoruz. Burada da çok iyi bir örtüşme var. Türkiye, forklift ve depo ekipmanlarında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Türkiye'de yıllık yaklaşık 8 bin ünitelik yüksek bir pazar potansiyeli var. Dolayısıyla Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Geleceğinin çok parlak olduğunu görüyoruz. Bu ülkede Temsa gibi bir pazar lideri bulmak bizim için önemliydi. Crown, bir yıldan beri süren bu ortaklıktan inanılmaz memnun kaldı." İLGİ ÇEKİCİ BİR PAZAR
Ken Dufford, Crown'un Türkiye'de üretim planı olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu bir olasılık. Gelecekte olabilir. Şu anda böyle bir planımız yok ama Türkiye hem üretim hem dağıtım açısından çok ilgi çekici bir piyasa ve her şirketin radarında olması gereken bir ülke" yanıtını verdi. Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise Crown ile işbirliklerinin geçen yıl başladığını belirterek, "Crown ile yapmak istediğimiz çok şey var ama ana amacımız forklift ya da depo ekipmanı satmak değil. Bizim için öncelik, iş ortaklarımıza değer katmak, onların kârlılıklarını artırmak" diye konuştu. Crown ile ortaklık yapma nedenlerine değinen Zeka, şunları kaydetti: "Biz 35 yıldır Komatsu forklift ile dizelde pazar lideriyiz. Ama Türkiye'de pazar gerek depo ekipmanları gerekse forkliftte elektrikli segmentte büyüyor. Crown bu anlamda bizim için çok değerli bir partner. Önümüzdeki hedefe koşabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz teknoloji ve ürün gamına sahip. Ayrıca güvenlik, inovasyon, teknoloji ve verimlilik Crown ile ortak değerlerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla hem pazardaki trend hem de ortak değerler bizi bir araya getirdi." Zeka, Crown ile Türkiye'de çift haneli pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatının yanı sıra uzmanlık, danışmanlık, satış öncesi yönlendirme, depo kurulumu, satış sonrası ve yazılım alanlarında rakiplerinden ayrışacaklarını söyledi.