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Kasko alana sağlık kontrol paketi hediye

Giriş Tarihi: 26.1.2018
Kasko alana sağlık kontrol paketi hediye

DOĞA Sigorta sunduğu farklı ürünlerle sigortalıların yaşamlarını güvence altına alırken onları sürpriz hediyelerle mutlu etmeyi sürdürüyor. Yaygın acente, servis ve hizmet ağına sahip Doğa Sigorta, kasko poliçesi yaptıran sigortalılara Kolan Hospital Group işbirliğiyle Kontrol Paketi hediye ediyor. , Balıkesir, Bilecik, , Çanakkale, , Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinde ikamet eden otomobil sahibi gerçek kişi sigortalılar, kasko dahilinde farklı kategorilerde sunulan Kontrol Paketlerinden birini tercih edebiliyor. Üroloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Göz Paketi olmak üzere 5 farklı kategoride sunulan Kontrol Paketlerinden, kasko sahibi faydalanabiliyor. Poliçe sahibinin eş ve çocukları için ise avantajlı fiyatlar sunuluyor.

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Kasko alana sağlık kontrol paketi hediye
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