Katılım sigortacılığı hız kazanıyor

Katılım sigortacılığı hakkında açıklamalarda bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "2017, faizsiz BES ve katılım sigortacılığı için milat oldu. OKS'de sunulan faizsiz fonları %63 tercih eden insanlar, birikimlerini faizsiz finans araçlarında değerlendirdiler. Ayrıca Katılım Emeklilik'in de rol model olduğu ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesine öncülük yaptığı katılım sigortacılığı, Türkiye ekonomisine derinlik katacak. 2017'de Katılım Emeklilik olarak fon büyüklüğümüz OKS fonları dahil %66 oranında büyürken tüm sektör %30 oranında büyüdü. 2017 yılı başında sektördeki faizsiz fon büyüklüğü pazar payı %5.33'den %7.65'e yükseldi. 2017 yıl bazında net BES sözleşmesi artışının %15.5'ini Katılım Emeklilik olarak üreterek sektörde 4. sıraya yükseldik. Yakaladığımız bu büyüme ivmesi milletimizin bize gösterdiği teveccühün bir göstergesi" dedi.

YÖNETMELİKLE YENİ KULVAR AÇILDI

Katılım sigortacılığı yönetmeliğinin 2017'de yürürlüğe girmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sincek, şu bilgileri verdi: "Yönetmelik; katılım sigortacılığının tanımını yapıyor, iş ve işleyişlerini daha detaylı şekilde düzenliyor. Hem şirketler tarafını hem de tüketici haklarını koruyan hükümler getiriyor. Mevcut sigorta sisteminden farklı olarak, katılımcıların katkılarından oluşan risk havuzundaki birikimler, faizsiz finans araçlarında değerlendiriliyor. Şirket faaliyetlerinin faizsiz finans ilkelerine uygunluğu, bu şirketlerden ürün alan katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, İslam fıkhı alanında uzman kişilerden oluşan bir 'Danışma Komitesi'nden görüş alınarak denetleniyor. Katılım sigortacılığıyla ilgili yayınlanan genelge ile standartlar belirlenmiş ve faizsiz sigortacılığın önü açılmış oldu. 2018 yılı katılım sigortacılığının yılı olacak."