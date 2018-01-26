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Mapfre ödülleri için başvurular başladı

Giriş Tarihi: 26.1.2018
Mapfre ödülleri için başvurular başladı

1975 yılından bu yana toplumsal gelişim, sağlık, kültür, yol güvenliği gibi konularda farkındalık yaratmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürüten , bu alanlarda yapılan çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Bilim, kültür ve beşeri bilimler alanlarında topluma katkıda bulunan kişi ve kuruluşların çalışmalarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen "Fundación Mapfre Ödülleri 2017" için başvurular başladı. Beş ayrı kategoride verilen ve her biri 30 bin euro değerindeki ödüllere başvurular 1 Mart 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü (Jose Manuel Martínez Ödülü), hizmetleriyle topluma katkı sağlayan, örnek bir kariyere sahip kişileri onurlandırmayı amaçlıyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylara www. fundacionmapfre. org adresinden ulaşılabiliyor.

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Mapfre ödülleri için başvurular başladı
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