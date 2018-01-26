Sigorta sektöründe kariyer fırsatları artıyor

TÜRK Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigortacılığın Türkiye'de hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu ifade etti. Sigorta sektöründeki büyüme ve gelişme ivmesinin, sigortacılık mesleğinin her zaman gözde bir meslek olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Pamukçu, "Günümüzde, sigorta sektöründe yer alan birçok meslek grubu, geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Sigorta sektöründe kariyer fırsatları hızla artıyor ve sektör 70 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyor" dedi. Sektördeki 2016 yıl sonu istihdam verileri incelendiğinde, istihdamın %28'ini şirket çalışanları ve doğrudan satış personelinin oluşturduğunu belirten Pamukçu, kalan %72'lik bölümün ise eksper, broker ve acente teknik personelinden oluştuğunu aktardı. Türk sigorta sektörüne ait rekabet gücünün artırılmasında, nitelikli istihdam faktörünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: "Sistem büyüdükçe hem sigorta şirketlerinin sayısı hem de bu artışa paralel olarak sigorta şirketlerinin eleman sayısı artıyor. Bu bağlamda, sigorta acentelerinin, broker ve eksperlerinin de uzman eleman sayısı doğru orantılı olarak yükseliyor."

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