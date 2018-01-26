Taksitle satışa Koru güvencesi

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Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, Fatura Güvence Sigortası
'nı tanıttı. Fatura Güvence Sigortası ile senet ve/veya açık hesap yoluyla taksitli satış yapan perakende sektöründeki işletmelerin sigortalanmasını hedeflediklerini belirten Şahin, "Bayileri senetlerin ödenmemesi riskinden koruyan Fatura Güvence Sigortası, nihai tüketicinin senetle yaptığı alışverişin taksitlerini ödememesi durumunda satıcı firmayı %100 koruyor" dedi. Fatura Güvence Sigortası'nın sağladığı en önemli faydanın, işletmelerin satış cirolarını ciddi oranda artırmalarına katkı sağlaması olduğundan bahseden Şahin, "Bununla beraber, işletmelerin alacaklarını güvence altına alarak, batık risklerini sıfırlıyor" diye konuştu.