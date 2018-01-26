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’ta Ray kapsam genişletti

Giriş Tarihi: 26.1.2018
‘Tamamlayan Sağlık’ta Ray kapsam genişletti

RAY , ürünlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirmeye devam ediyor. Şirketin bu konuda attığı son adım, " Sigortası"nı geliştirmek oldu. Son güncellemeyle, daha önce ayakta tedavi için 8 defaya kadar geçerli olan vaka sayısı 10'a çıkarıldı. Bunun yanında, ürünle beraber bir defaya mahsus check-up imkanı verilirken, bir dolgu dâhil diş sağlığı paketi de ücretsiz sunuluyor. Ürün portföyünü güncellediklerini vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, müşterilere en yüksek kapsamda sağlık koruması sunmayı hedeflediklerini belirtti.

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‘Tamamlayan Sağlık’ta Ray kapsam genişletti
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