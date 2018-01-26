‘Tamamlayan Sağlık’ta Ray kapsam genişletti

RAY Sigorta, ürünlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirmeye devam ediyor. Şirketin bu konuda attığı son adım, "Tamamlayan Sağlık Sigortası"nı geliştirmek oldu. Son güncellemeyle, daha önce ayakta tedavi için 8 defaya kadar geçerli olan vaka sayısı 10'a çıkarıldı. Bunun yanında, ürünle beraber bir defaya mahsus check-up imkanı verilirken, bir dolgu dâhil diş sağlığı paketi de ücretsiz sunuluyor. Ürün portföyünü güncellediklerini vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, müşterilere en yüksek kapsamda sağlık koruması sunmayı hedeflediklerini belirtti.

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