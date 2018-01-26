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Türkler nükleerde söz sahibi olacak

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
Türkler nükleerde söz sahibi olacak
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hayata geçirilmeye çalışılan nükleer güç santrallerinin inşası ve işletme sürecinde çalışacak personelin eğitilmesi için Ankara Sanayi Odası (ASO) kolları sıvadı. Daha önce Akkuyu NGS için iş ortağı olan Ruslar ile bir eğitim işbirliği anlaşması imzalayan ASO, şimdi de Sinop NGS'nin ortağı Japonlarla eğitim anlaşması imzalamak için girişimleri hızlandırdı. ASO Başkanı , hükümetler arasında ile yapılan inşaat ve işletme işbirliğinin yanı sıra özel sektörde de ASO ile 'nin eğitim işbirliği anlaşması yapabilmesi için sürecin hızlandırıldığını söyledi. Planlanan eğitim işbirliği ile her biri bin 120 megavat olan 4 üniteden oluşan 4 bin 480 megavat gücüne sahip Fransız-Japon ortak tasarımı ATMEA-1 tipi nükleer santralde görev yapacak personele eğitim verilecek.

Nurettin Özdebir, "Hedefimiz Türk sanayicisini nükleer teknolojiye adapte etmek. Santrallerin inşa sürecinde ve radyasyondan korun ma yöntemleri anlamında lisanslama ve sertifikasyon eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz" dedi.
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