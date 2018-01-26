Yeni petrol data

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, "Türkiye'nin datasına sahip çıkması lazım. Datasını koruması, saklaması, işlemesi ve tekrar dijital servise dönüştürmesi lazım" dedi. Davos'ta konuşan Terzioğlu, "Ben buradaki toplantılarımda gerçekten bir kırılım noktasına doğru yaklaştığımızı hissettim. Çünkü ekonomik güç, politik güç bugüne kadar belirli kaynaklardan geliyordu. Bu kaynak değişiyor. Yeni kaynak data" diye konuştu. Terzioğlu, her liderin Davos konuşmasında datanın önemini vurguladığını, yeni petrol
ün data olduğundan bahsettiğini söyledi. Turkcell'in data stratejisinin de bununla uyumlu olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, şunları söyledi: "Biz, dünyada geçen sene en hızlı büyüyen telekom operatörüyüz ve stratejimizin temelinde de datayı işleyerek dijital servislere çevirip müşterilerimize ulaştırmak var.İki sene önce başladığımız yatırımlar bu açıdan beni çok sevindiriyor."