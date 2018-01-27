Davos’ta Türkiye’ye yatırım çağrısı

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, düzenlenen yemekli toplantıda 100'den fazla yerli ve yabancı iş adamına Türk ekonomisini anlattı. Şimşek, yaptığı konuşmada, yabancı iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu. Türk ekonomisinin geçen yıl elde ettiği başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Şimşek, "Gerçekten çok sıkı çalıştık ve bu sonuçları almak için tam zamanında doğru politikalar geliştirdik. Türkiye (darbe girişimine rağmen) geri döndü ve Türkiye güçlü" dedi.

2018 DAHA PARLAK GEÇECEK

Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB ülkelerinin ekonomilerindeki olumlu işaretler, Rusya ile Türkiye arasındaki özellikle enerji alanında imzalanan ikili anlaşmalar ve Türk turizminin tekrar eski günlerine dönmeye başlaması gibi nedenlerden dolayı 2018'in Türk ekonomisi açısından geçen yıla göre çok daha parlak geçeceğini söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de FETÖ'nün başarısız darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'ye yapılan tüm saldırılara rağmen Türk ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu vurguladı.