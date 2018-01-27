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Hacıince’den ithalata rağmen yerli üretim

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Hacıince’den ithalata rağmen yerli üretim

'de meraların sürekli daralması nedeniyle et temininde ithalatın öne çıkmasına rağmen, Hacıince Şirketler Grubu, 2.5 milyon metrekarelik merada hayvancılık yapıyor. 27 bin büyükbaş kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük besi çiftliğine sahip olan Hacıince, cirosunu yüzde 25 artırma hedefinde. Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, "Mera ve entegre et işleme tesislerimiz ile bu yıl ciromuzu, 175 milyon liraya çıkarıyoruz. Üretimden, dağıtıma kadar et sektörünün tüm sürecinde yeralan tek şirketiz" diye konuştu.

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Hacıince’den ithalata rağmen yerli üretim
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