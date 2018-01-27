‘Hiçbir endişemiz yok’

Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Prof. Dr. İsmail Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialara ilişkin, "Şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var" dedi.

KATMA DEĞER ŞART

SSM'de düzenlenen Ar-Ge Projeleri Sözleşme İmza Töreni'ne katılan Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Yüksek katma değerli üretim, ülke olarak istiklal ve istikbalin garantisi, bağımsızlık ve çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmenin anahtarı. O açıdan bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı, yüksek teknolojiye giden yolda ürünler geliştirmek ve Ar-Ge yapmak." Güvenlik kuvvetleri önünde büyük meydan okumalar olduğuna dikkati çeken Demir, "Bu anlamda da oluşturacağımız beyin ordusu yardımcı ve destek olacak. Müreffeh, hakim ve bağımsız bir Türkiye için çalışacağız" dedi.