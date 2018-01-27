Otopark görevlilerine özel standart geldi

Otopark
görevlilerini kapsayan meslek standartları Resmi Gazete
'de yayımlandı. Vale hizmeti verenlerin, sürücü belgesine sahip olmasının gerektiği açıklanan kararda, görevlilerin iş kuralları da belirtildi. Buna göre, otopark görevlileri de sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmadan işe başlayamayacak. Otopark görevlisinin kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışması, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylaşması, acil durumları ilgililere bildirmesi gerekiyor. Ayrıca otopark çalışanları kendi yetkisindeki müşteri öneri ve şikayetlerini çözüp; yetkisinde olmayanları ise ilgili kişilere bildirecek. ANKARA