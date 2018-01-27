Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Otopark görevlilerine özel standart geldi

görevlilerine özel standart geldi

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Otopark görevlilerine özel standart geldi
görevlilerini kapsayan meslek standartları 'de yayımlandı. Vale hizmeti verenlerin, sürücü belgesine sahip olmasının gerektiği açıklanan kararda, görevlilerin iş kuralları da belirtildi. Buna göre, otopark görevlileri de sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmadan işe başlayamayacak. Otopark görevlisinin kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışması, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylaşması, acil durumları ilgililere bildirmesi gerekiyor. Ayrıca otopark çalışanları kendi yetkisindeki müşteri öneri ve şikayetlerini çözüp; yetkisinde olmayanları ise ilgili kişilere bildirecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otopark görevlilerine özel standart geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN