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63 az gören öğrenciye Günışığı semineri

Giriş Tarihi: 28.1.2018
63 az gören öğrenciye Günışığı semineri
, tıbben görme engelli kabul edilen, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocuklara Günışığı Projesi ile destek vermeye devam ediyor. Projenin İstanbul ayağı çerçevesinde, 63 çocuğa ve ailesine projeye dahil olmaları için seminer verildi. Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, 700 çocuğa umut olan proje kapsamında 2018'de 200 öğrenciye daha eğitim vermeyi ve projeyi Türkiye'nin her ilinde uygulamayı hedeflediklerini söyledi.
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63 az gören öğrenciye Günışığı semineri
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