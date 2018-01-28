Deterjana AB kriteri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, AB
mevzuatına uyum kapsamında deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yüksek seviyede koruma sağlamak için yeni kriterler getirdi. Konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, tüketicilere yönelik çamaşır deterjanlarında ve tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanlarında fosfat ve diğer fosfor bileşiği içeriğine dair kısıtlamaları kapsıyor. Yeni yönetmelikle birlikte deterjan ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif madde imalatçılarının Türkiye'de yerleşik olması şartı aranacak.