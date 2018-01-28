Ekonomide dedikodulara pabuç bırakmayız

Tuzla'da hayata geçirilen, 140 üniteli Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği'nin 'nin açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım
, Afrin operasyonunun ekonomiyi etkilemeyeceğini belirterek, "Türkiye eski Türkiye değil. Elhamdülillah ekonomimiz güçlü, ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya, devam edeceğiz" dedi. Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta'da şehir hastaneleri açıldığını, 4 tanenin de hizmete alınacağını anlatan Yıldırım. "Sağlık Bakanlığı bünyesinde yurtdışından gelen hastaların takibini yapacak bir birim oluşturuyoruz. Bu, hem ülkemizin tanıtımı hem de kaynak sağlamak bakımından önemli bir katkı sağlayacak. Komşularımızla ilişkilerimizi de güçlendirecek" diye konuştu.