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Ekonomide dedikodulara pabuç bırakmayız

Giriş Tarihi: 28.1.2018
Ekonomide dedikodulara pabuç bırakmayız
Tuzla'da hayata geçirilen, 140 üniteli Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi ile Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği'nin 'nin açılışını yapan Başbakan , Afrin operasyonunun ekonomiyi etkilemeyeceğini belirterek, "Türkiye eski Türkiye değil. Elhamdülillah ekonomimiz güçlü, ufak tefek dedikodulara, operasyonlara pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya, devam edeceğiz" dedi. Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta'da şehir hastaneleri açıldığını, 4 tanenin de hizmete alınacağını anlatan Yıldırım. "Sağlık Bakanlığı bünyesinde yurtdışından gelen hastaların takibini yapacak bir birim oluşturuyoruz. Bu, hem ülkemizin tanıtımı hem de kaynak sağlamak bakımından önemli bir katkı sağlayacak. Komşularımızla ilişkilerimizi de güçlendirecek" diye konuştu.
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Ekonomide dedikodulara pabuç bırakmayız
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