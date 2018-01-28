Maliyeti 720 milyon lirayı buldu

Başbakan Binali Yıldırım
da Şişhane ve İplikçi'den gelen trafiğin, tünel vasıtasıyla Birinci Çevre Yolu ve İkinci Çevre Yolu'na katılacağını belirterek, "İstanbul'un bu bölgedeki trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacaktır" diye konuştu. "Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Yıldırım, şöyle konuştu: "Zatı alinizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri bu böyledir. Sürekli eserler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların birçoğu da son 15 yılda yapıldı" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da tünelin maliyetinin 610 milyon TL, Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma ve altyapı için harcadığı paranın ise 110 milyon TL olduğunu bildirdi. Geçmiş dönemleri hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: "Eskiden 100 milyon TL borçlanabilmek için IMF kapısında el pençe duruyorduk. Şimdi bir tünel için bunun birkaç katını harcıyoruz."