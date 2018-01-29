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ne kadar? (29 Ocak 2018)

Bankalararası piyasada geçen hafta 3,7161'e kadar gerilese de bu seviyelerden yeniden 3,75'in üzerine çıktı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 09:38
Dolar ne kadar? (29 Ocak 2018)

Euro/TL 4,65-4.66 bandında seyrediyor.

Piyasalar yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek. Merkez'in mesajları kurun yönünde etkileyici olabilir.

DOLAR 3 YILIN DİBİNDEN TOPARLANIYOR

dip seviyelerden yükselmesine rağmen azalan getiri avantajı ve Washington'un güçlü dolar sözüne ilişkin şüphelerin etkisiyle art arda altı haftalık kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

Dolar endeksi perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'u gördükten sonra yeniden yükselerek 89'un üzerine çıktı.

Euro, dolar karşısında perşembe gördüğü üç yılın zirvesi olan 1,2538'den yüzde 1,24 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar ne kadar? (29 Ocak 2018)
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