Enerjisa halka arz ediliyor

Sabancı Holding Üst Yöneticisi ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un katılımıyla Enerjisa'nın halka arzına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Burada verilen bilgilere göre, Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek.

Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.

Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak

Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.

Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.