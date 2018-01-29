Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Enerjisa halka arz ediliyor

sa ediliyor

ve Alman devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan edilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 11:57
Enerjisa halka arz ediliyor

Üst Yöneticisi ve sa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş'un katılımıyla Enerjisa'nın ına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Burada verilen bilgilere göre, Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20 hissesi AK Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek.

Halka arz edilecek büyüklük şirketin yüzde 18'i olarak planlanırken, ek satış opsiyonuyla yüzde 20'ye çıkılabilecek.

Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak

Halka arzda 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler 1-2 Şubat'ta toplanacak. Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse başına belirlenen fiyat aralığı Enerjisa'nın 7,4-8,4 milyar lira arasında büyüklüğe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor.

Bu halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi ünvanına kavuşacak.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjisa halka arz ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN