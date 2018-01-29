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de yenilikçi fikirler aranıyor

Giriş Tarihi: 29.1.2018
sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği yarışma, 22-23 Mart arasında Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere toplam 225 bin TL ödül verilecek. Komponent Tasarım Yarışmasında Ekonomi Bakanlığı desteğiyle iki yıllık yurt dışı eğitim hakkı da kazanacak olan derece sahipleri, projelerini OİB ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirebilecek.
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Otomotivde yenilikçi fikirler aranıyor
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