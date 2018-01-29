Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Günışığı, 700 az gören çocuğa umut oldu

Türk Telekom, tıbben görme engelli kabul edilen, yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocuklara Günışığı Projesi ile destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda; Günışığı Projesi'nin İstanbul'daki ayağı çerçevesinde, 63 çocuğa ve ailesine projeye dahil olmaları için seminer verildi.

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı'nın yeni döneminde eğitim alacak çocuklara; bireysel değerlendirme, eğitim ve aile farkındalık semineri verildi.

2014 yılında 100, ardından her yıl 200 öğrenciyle eğitimlere başlanan Günışığı Projesi'nde, tıbben görme engelli 700 çocuk yararlandı ve bu çocukların yüzde 60'ı normal okulda eğitim almayı başardı.

ŞÜKRÜ KUTLU: HEDEFİMİZ TÜM ÇOCUKLARA ULAŞMAK

Günışığı Projesinde eğitim alıp görme yetisini artıran çocuklarla bir araya gelen Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk Telekom olarak az Günışığı Projesini Türkiye'nin her yerine taşıyacaklarını söyledi. Kutlu, "Biz Günışığı Projemizi Türkiye'nin her ilinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Projemizin İstanbul ayağında, çocuklarımıza ve ailelerine projeye dahil olmaları için eğitim seminerleri verildi. Bu kapsamda eğitim alacak olan çocuklarımıza bireysel değerlendirme, eğitim ve aile farkındalık semineri veriliyor. Türk Telekom'un teknolojisi ve yaygın altyapısı sayesinde Proje'de verilen eğitimleri uzaktan da erişilebilecek şekilde kurguladık. Çocuklarımız, buradaki bireysel eğitim ve değerlendirmenin ardından 7 ay boyunca uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. Bu sayede şimdiye kadar 58 ilimizden 700 çocuğumuz erken müdahale eğitimiyle "görmeyi" öğrendi; hem onların hem de ailelerinin hayatları değişti. Verilen eğitimlerin yanı sıra Türk Telekom olarak az gören çocuklarımız için eğitici bir oyun uygulaması da hazırladık. 'Günışığı oyunları', Türkçe ve İngilizce olarak operatör bağımsız ve ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlardan indirilebiliyor. Gururla söylüyorum ki bu dünyada ilk ve tek" dedi.

EĞİTİMLERDE IŞIKLI VE RENKLİ OBJELERDEN YARARLANILIYOR

Engelsiz Yaşama Derneği (EYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Turgut, proje kapsamında eğitim alan öğrencileri 7 ay boyunca tüm eğitim süreçlerinde izlediklerini ve sonraki süreçlerde de çocukların ve ailelerin desteğe ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. EYDER Başkanı Turgut, "Eğitimler özellikle 0 ile 3 yaş arasında daha etkili oluyor. Proje kapsamında uygulanan yüz yüze eğitimde özel eğitim yöntemlerinden, çeşitli teknoloji ve testlerden faydalandıklarını bildirdi. Bu testlerle çocuğun eğitsel görme değerlendirmesini yaparak çocuğun işlevsel görme becerisini belirliyoruz. Eğitsel değerlendirme sonucunda hazırladığımız bireysel eğitim programları çerçevesinde uzaktan eğitim uygulamalarını görsel videolar aracılığı ile yürütüyoruz. Ayrıca çocuğun gittiği kreşte, okulda sorumlu kişilerle veya rehberlik öğretmenleri ile iletişime geçiyoruz" dedi.

GÜNIŞIĞI ÇOCUKLARI MAVİ KAPLANLAR'I İZLEDİ

Günışığı Projesi ile görme yetisini ilerleten çocuklar ve aileleri Türk Telekom'un basketbol takımı Mavi Kaplanlar'ın maçını izlediler. Çocuklar maçın ardından, Mavi Kaplanlar Takımının oyuncuları ile sahaya inip basketbol oynadılar