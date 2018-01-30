Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ABD'de Apple'a soruşturma iddiası

'de 'a soruşturma iddiası

Amerikalı otoritelerin, teknoloji devi hakkında menkul kıymetler yasalarının ihlali gerekçesiyle soruşturma açtığı iddia edildi. Apple'ın borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından yüzde 1,3 değer kaybederek son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 00:12
ABD'de Apple'a soruşturma iddiası

Bloomberg'in haberine göre, Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 'ın iPhone modellerinde yaşanan yavaşlamayı düzeltecek güncellemeyle ilgili açıklamalarının menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladı.

Trump ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na geri dönebileceğini söyledi
TRUMP ABD'NİN PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI'NA GERİ DÖNEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından yüzde 1,3 değer kaybederek son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Şirketin hisseleri, dün de iPhone X'uin üretimini kısacağı iddialarıyla yüzde 2,6 önemli bir değer kaybetmişti.

AB'DEN ABD'YE TEHDİT

Apple'ın piyasa değeri, haftanın ilk iki günündeki kayıpların ardından yaklaşık yüzde 30 azalışla 880 milyar dolardan, 853 milyar dolara geriledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de Apple'a soruşturma iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN