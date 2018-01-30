Çeyrek altın bugün ne kadar? 30 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

30 Ocak 2018 altın fiyatları ne kadar? Ülkemizdeki örf ve adetlerde önemli bir yeri bulunan altın konusunda vatandaşların refleksleri de oldukça önemli. Birikim yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra düğünlerde takacağı altın konusunda da bir yükün altına giren bireyler konu hakkındaki gelişmeleri yakından izliyor. "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" soruları yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 30 Ocak Salı günü Cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

30 Ocak sabahında piyasaların durumu şu şekilde; gram altının alış fiyatı 163, 01 TL iken satış fiyatı ise 163, 07 TL. Çeyrek altındaki son durum ise şu 260.91 TL'den alım yapılırken satış 266.81 TL'den yapılıyor. Ayrıntılı incelemeleri aşağıdaki listeden görebilirsiniz...

30 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,01

Satış: 163,07

Çeyrek Altın

Alış: 260,91

Satış: 266,81

Yarım Altın

Alış: 520,19

Satış: 533,63

Tam Altın

Alış: 1.046,91

Satış: 1.072,97

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.092,00

Ata Altın

Alış: 1.076,26

Satış: 1.103,16

14 Ayar Altın

Alış: 92,95

Satış: 93,02

18 Ayar Altın

Alış: 119,04

Satış: 119,13

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,72

Satış: 148,83

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir.

Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.