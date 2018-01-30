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ne kadar? (30 Ocak 2018)

Türk Lirası, daki toparlanmayla birlikte değer kaybetti; dün en düşük 3,73'ü gören dolar/TL bu sabah 3,79 seviyesinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 09:26
Dolar ne kadar? (30 Ocak 2018)

Merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükselen ABD tahvil faizleri, alımlarını tetikledi. Dolar endeksiyaklaşık 1,5 aylık düşüşün ardından toparlandı. Geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gören endeks bugün 89,36 civarında yer aldı.

Bu gelişmeler yurt içi piyasalarda satış baskısına neden oluyor.

Dolar/TL 3,7980 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise 4,6930'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BEKLENİYOR

Bugün yurt içi piyasada TCMB'nin 2018'in ilk enflasyon raporu takip edilecek. MB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30'da raporun detaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın, bir önceki raporunda yüzde 7 olan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

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Dolar ne kadar? (30 Ocak 2018)
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