18 ÜLKEYE YERLİ YAZILIM SATTI
Sistem 9'un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "S9Vision DS" yazılımının kullanımı 2018 yılının başında 18 ülkeye yayıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, "Yerli yazılımlara destek verilip, kullanımı teşvik edilmeli" diyor. GRÖNLAND'DAKİ JENERATÖRÜ 'CEP'TEN TAMİR EDİYOR
Teksan Jeneratör, Grönland adasından Afrika'ya kadar 120 ülkeye jeneratör sattı. Ayrıca şirket, müşterilerine 2 yıl yerine 5 yıl garanti vermeye başladı. 5 yıl garantiye ek olarak şirketlere GSM destekli uzaktan izleme ve kontrol modülü ve uzaktan tamir imkânı da veriliyor.
?KOBİ'LERE YENİ ULAŞIM UYGULAMASI GELDİ KOBİ
'lere uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti veren Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulamasını geliştirdi. iFleet isimli uygulama, araçların ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep telefonuna getiriyor.