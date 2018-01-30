KOBİ’ler 4.0’a yapay zekâyla giriyor

- BAŞLARKEN -
Dünyayı kasıp kavuran dijital devrim Türkiye'deki KOBİ
'leri adeta yeniden dizayn ediyor. Teknoloji kullanımının ve pratik zekanın ön planda olduğu Endüstri 4.0 Devrimi'nde, dijitale meraklı KOBİ'ler için eşsiz fırsatlar var. Bu değişimin öncülüğünü üstlenen KOBİ'lerin hikâyeleri ise şimdiden Türkiye'ye ve hatta dünyaya hayranlık ve umut veriyor. Bu sayfada işte bu öyküleri sizlerle daha sık buluşturacağız. Keyifli okumalar…
Yerli yazılım firmaları Endüstri 4.0'a yönelik birçok buluşa imza atıyor. Bu firmalardan biri olan Formalis Bilgi Teknolojileri, bulut sistemlerini kullanarak şirketlere uçtan uca çözümler geliştirdi. Bunların başında da yapay zekâ ile öğrenebilen makineler geliyor. Bu sayede şirketlerin iş süreçleri yönetilirken, son dönemin popüler konularından olan sosyal medya da yapay zeka ile kontrol altına alınıyor. Konuyla ilgili Formalis Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Tamer Gülce, "Amerika'da bir şirketimiz var. Buradan dünyanın çok farklı yerlerine ürün satışı yapıyoruz. Bugün itibarıyla 80 bin kullanıcımız var" diye konuştu. Gülce, sözlerine şöyle devam etti: "Mi4biz adını verdiğimiz yazılımların özgün özellikleri var. Bunlardan biri yapay zekâ ve öğrenebilen makineler üzerine. Bu projeleri Bilkent Üniversitesi ile birlikte geliştirdik. İkinci versiyonlarını ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştiriyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz çalışma, özetle bildirimlerin incelenmesi ve anlamlandırılması üzerine. Tüketicilerden gelen mail ya da telefon gibi bildirimlerin yapay zekâ ile ulaşması gereken birime aktarımını gerçekleştiriyoruz." YAPAY ZEKÂ CEVAPLIYOR
Gülce,"Geliştirdiğimiz yazılım, taraflara cevap yazma özelliğine de sahip. Ayrıca sosyal medya takibinde de yapay zekâ unsurları ile hakkınızda neler konuşulduğunu, olumlu olup olmadığını anında size iletebiliyoruz." dedi. SÜREÇLERİNİZİ ÖNCEDEN PLANLIYORSUNUZ
Mi4biz'in iş süreçlerini önceden planlamaya olanak sağladığını da belirten Gülce "Müşterilerinizi her kanaldan dinleyebiliyor, ayrıntılı olarak bilgilendirebiliyorsunuz. Önceden planlanmış çözüm süreçlerinizi başlatarak olası hataları en aza indirebiliyorsunuz" dedi.