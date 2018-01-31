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2018 tahmini: % 7.9

Giriş Tarihi: 31.1.2018
2018 enflasyon tahmini: % 7.9
Merkez , 2018 yıl sonu beklentisini yüzde 7'den 7.9'a, 2019 beklentisini ise yüzde 6'dan 6.5'e yükseltti. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın enflasyonda belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı duruşunu koruyacağını söyledi. Enflasyonla mücadelenin kalıcı sonuç vermesi için birçok alanda eşzamanlı adımların atılmasının önemine dikkat çeken Çetinkaya, "Dış açık ve tasarruf açığı, finansal derinleşme, verimlilik ve piyasa rekabeti gibi alanlarda atılacak adımlar enflasyonla mücadeleye ve para politikasının etkinliğine önemli katkıda bulunacaktır" dedi. Çetinkaya, alınan önlemler sonrası enflasyon görünümündeki bozulmanın durduğunu belirterek, "Atılan adımların etkilerini yıl içinde daha belirgin görürüz. 2018'de temel amacımız, en kısa zamanda enflasyonu tek hanelere indirip hedeflere yaklaştırmak" dedi.
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2018 enflasyon tahmini: % 7.9
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