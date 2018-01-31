8.5 yılın en hızlı artışı yaşandı

Ekonomik
güven endeksi, ekonomide geçen yılki güçlü seyir ve kurda görülen gerilemeye paralel tüketici güvenindeki artışla ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini aldı. Endeks ayrıca Nisan 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ocakta tüketici güven endeksi 72.3, reel kesim 110.9, hizmet sektörü 102, perakende ticaret 106.2 ve inşaat sektörü güven endeksi ise 87 oldu.