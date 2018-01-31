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ne kadar? (31 Ocak 2018)

/ ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak 3.75 üzerindeki seyrini sürdürürken piyasalar bugün önce iç veri gündemine ardından akşam saatlerinde açıklanacak kararına odaklanmış durumda

Giriş Tarihi: 31.1.2018 09:26
Dolar ne kadar? (31 Ocak 2018)

ve ABD faizlerindeki dalgalı seyirle dolar/ son iki haftadır 3.75-3.85 bandında küresel piyasalara paralel ancak dalgalı bir seyir izliyor.

Bugün iç piyasada 'in açıklayacağı 2017 yılına ilişkin turizm gelirleri ve dış ticaret istatistikleri, Turizm Bakanlığı'nın açıklayacağı 2017 yılı yabancı ziyaretçi sayısı ve Hazine'nin açıklayacağı üç aylık borçlanma stratejisi izleniyor.

Türkiye piyasalarının kapanışının ardından ise yatırımcılar bu yılki faiz artışları görünümüne ilişkin yeni ipuçları için faiz kararını izliyor olacaklar. Fed'in bugün faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor ancak önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajları yakından takip ediliyor olacak.

Fed sonrası ise yatırımcılar Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamı ve ortalama saatlik ücretleri kapsayacak ABD istihdam raporu yakından izlenecek.

Dolar/TL dün günü 3.78'in hemen altında tamamlarken bu sabah da sınırlı bir düşüşle güne saat 0902'de 3.7729/3.7758 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 4.2324/4.2360; euro/TL 4.6918/4.6926 seviyesindeydi.

Dolar endeksi geçen hafta gördüğü Aralık 2014'den bu yana en düşük seviyesi olan 88.43'ten toparlanarak dün 89.5'e yaklaşmıştı. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar 89'un hemen üzerinde seyrediyor.

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Dolar ne kadar? (31 Ocak 2018)
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