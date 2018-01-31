Konutta Kredi ucuzlasın

Fuzul Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Akbal
, lüks konut satışında yaşanan sorunu gündeme getirip konut pazarı için yeni bir tanım yaptı. Metrekare fiyatı 6 bin liranın üzerinde olan konutların satışında sorun yaşandığını belirten Akbal, 'yapsat' modeli yerine 'yap-sabret' modeli yaşandığını belirtti. Konut kredi faiz
lerinin yüksekliğine de değinen Akbal, "Faizler böyle gider, hükümet de yeni tedbirler almaz ise sektör biraz daha zorlanır. Koruyucu önlemleri devletin alması ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Yoksa 10 yıl gibi uzun vadeli satışlar hayal olur. Şu an banka
lar konut kredisi
vermeyi reddettiği için herkes kendine göre finansman modeli oluşturdu, satıyor. Çünkü vatandaş bankaya gidemiyor ki, 10 adam gidiyor 6'sı geri dönüyor. Ayrıca oranlar çok yüksek" diye konuştu. VATANDAŞA YÜZDE 11 İNDİRİM
2017'de devletin KDV
'yi düşürmesi, damga vergisini sıfırlaması ve tapu harcını yüzde 50 indirmesi gibi teşviklerle vatandaşa yüzde 11'in üzerinde indirim sağladığını belirten Mahmut Akbal, "Bu sene o da yok. Sektörde eski karlılık kalmadığı için, ürettiğinizin yüzde 15'ini satamadığınızda tıkanıyorsunuz. Devletin burada yolu açması lazım. Bunun da yolu ya krediyi ucuzlatmak ya da katkıda bulunmaktır" diye konuştu.
Her gün 1 ev sattı Başakşehir Belediyesi
'nin arsasında, Al Zamil, Seha Yapı, Adese, Fuzul Yapı
şirketlerinin oluşturduğu ASAF İş Ortaklığı tarafından inşa edilen '3. İstanbul' projesi hakkında bilgi veren Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, "İlk 2 etabın yüzde 70'ini sattık. Bu 579 konutun yüzde 70'ine yani yaklaşık 420 konuta tekabül ediyor. Bu da günde bir daire sattığımız anlamına geliyor" dedi.