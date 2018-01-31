Lübnanlı yatırımda Beylikdüzü’nü seçti

Türk-Lübnan ortaklı Boss4 İnşaat şirketi ilk konut projesi için İstanbul
Beylikdüzü'nü seçti. 100 milyon lira büyüklüğe sahip Alya Grandis projesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde inşa ediliyor. İnşaat, tekstil, moda ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Akkuş Grubu ile Lübnanlı Westanbul'un yüzde 50-50 ortaklıkla yola çıktığı projede 10 blok yatay hayata geçecek. Metrekare ortalama satış fiyatının 4 bin lira olduğu proje toplam 100 konut ve 8 ticari ünite yer alıyor. 8 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen projede teslimlerin Aralık 2019'da yapılması planlanıyor. İKİ PROJE TESLİM ETTİK
Alya markasıyla bugüne kadar 3 ayrı konut projesi yaptıklarını ifade eden Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, 4. projede ise yollarının Lübnanlı yatırımcı grubu Westanbul ile kesiştiğini açıkladı. İstanbul ve Mardin
'de tekstil alanında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Akkuş, "2 proje teslim ettik. 3'üncü projemiz Nisan 2018'de teslim ve şimdi yeni projemiz için Boss4 Gayrimenkul İnşaat adı altında yeni bir şirket kurarak harekete geçtik" dedi. Boss4 Gayrimenkul İnşaat Kurucu Ortağı Ahmet El Khatip de konuşmasında Lübnan'da iş yaptıklarını belirtirken, Westanbul isimli şirketleriyle İstanbul'da yatırım imkanlarını araştırırken 2016 yılında Akkuş Grup ile tanıştıklarını anlattı. El Khatip, "Ortaklarımızla İstanbul'da yatırıma devam edeceğiz" dedi.