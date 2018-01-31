Turkcell'in iştiraki Lifecell Ukrayna'da ihale kazandı

Turkcell
'in iştiraki Lifecell Ukrayna
'daki 4G lisans ihalesini kazandı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik Lifecell'in başvuruda bulunduğu 4G Lisans İhalesi'nin 2600 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir.
Lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır.
4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir."