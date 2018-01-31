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'ye gelen sayısı yüzde 27.84 arttı!

'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017 yılında 'dan gelen lerdeki artışın etkisiyle yüzde 27.84 artışla 32.41 milyon kişi oldu.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 12:39
Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 27.84 arttı!

Kültür ve Bakanlığı 2017 yılında 'ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıl yüzde 27.84 artışla 32.41 milyon kişiye yükseldi.

Aralık ayında ziyaretçi sayısı yüzde 30.84 artışla 1.7 milyon kişi olarak gerçekleşti.

ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sert artışlar yaşandı.

Bakanlık verilerine göre; 2017 yılında yüzde 444 artışla 4.72 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. 2016 yılında Türkiye'yi yaklaşık 866,000 Rus ziyaret etmişti.

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2014 ve 2015'te sırasıyla 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti. Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybedilmişti.

RUSYA'DAN 4,7 MİLYON TURİST

2017 yılında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 14.55 pay ve 4.72 milyon ile birinci sırada yer aldı. Rusya'yı, yüzde 11.1 pay ve 3.58 milyon ziyaretçi ile ve 7.72 pay ve 2.5 milyon ziyaretçi ile İran izledi.

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Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 27.84 arttı!
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