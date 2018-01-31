Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 27.84 arttı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıl yüzde 27.84 artışla 32.41 milyon kişiye yükseldi.



Aralık ayında ziyaretçi sayısı yüzde 30.84 artışla 1.7 milyon kişi olarak gerçekleşti.



Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sert artışlar yaşandı.



Bakanlık verilerine göre; 2017 yılında yüzde 444 artışla 4.72 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. 2016 yılında Türkiye'yi yaklaşık 866,000 Rus ziyaret etmişti.



Turizm Bakanlığı verilerine göre 2014 ve 2015'te sırasıyla 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti. Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybedilmişti.



RUSYA'DAN 4,7 MİLYON TURİST



2017 yılında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 14.55 pay ve 4.72 milyon ile birinci sırada yer aldı. Rusya'yı, yüzde 11.1 pay ve 3.58 milyon ziyaretçi ile Almanya ve 7.72 pay ve 2.5 milyon ziyaretçi ile İran izledi.

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