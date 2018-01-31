Ucuz konut seferberliği başladı

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Konut sektörü 2018'e ucuz konut seferberliğiyle başladı. Lüks segmentten alt ve orta gelir grubuna yönelecek olan sektör temsilcileri, ucuz konut için düşük faizli modeller geliştirmeye çalışıyor. 2017'yi hükümetin verdiği teşviklerle 1.4 milyonluk rekor konut satışıyla kapatan gayrimenkul sektörü, bu yıl da yeni gündem maddelerine odaklandı. Bu maddelerin başında kentsel dönüşüm, gayrimenkul sertifikaları, orta ve alt gelir grubuna satışın artması, yabancıya satış payının artırılması ve faizleri düşürmek için finansman modellerinin çeşitlendirilmesi geliyor.2018'de sektörün odak noktası üst gelirden orta ve alt gelir grubuna doğru kayıyor. Arsa maliyetleri nedeniyle yükselen konut fiyatları, orta ve alt gelir grubunun erişebileceğinden daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Durum böyle olunca da sektör temsilcileri konuta erişimin artması için yüzde 1'in altında faiz talep ediyor. Ya da faizleri düşürecek, gayrimenkul sertifikaları gibi yeni finansman modelleriyle vatandaşı ev sahibi yapmanın yolları araştırılıyor. Sektör, bankaların kredideki sert tutumunun değişmesi ve faizlerin de yüzde 1'in altına inmesi durumunda 2018'de 1.5 milyon konut satışı hedefliyor. Sektör, hedefleri tutturmak için seferberliğe de devam ediyor. Bu amaçla yılda yüzde 10 peşinat ve 84 ay sıfır faizli 3 ay sürecek yeni bir kampanya başlatıldı.7.5 milyon konutu yenileyecek süreç bazı aksaklıklar nedeniyle birkaç yıldır yavaş ilerliyor. Bu yıl dönüşümde büyük çaplı projelerin gündeme gelmesi ve site bazlı dönüşümün de artması öngörülüyor. Böylece konut satışlarına da ivme kazandırılacak. Bu yıl sektörün en çok umutlu olduğu bir diğer konu ise yabancıya satış. 2017'yi 22 binlik rekor satışla kapatan sektör, bu yıl çıtayı daha da yükseltti. Özellikle 2017'de yabancıya yönelik verilen teşviklerin meyvesinin bu yıl toplanması bekleniyor. Körfez'den rekor alım öngörülüyor.Konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi.Alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi.2017'de verilen teşviklerin devam etmesi.Konut bankası ya da sektöre yönelik bir banka kurulması.Sektörün yurtdışında markalaşması.1.5 milyon konut satışıyla rekor kırılacak.Kentsel dönüşüm hızlanacak, büyük çaplı projeler başlayacak.Yabancıya satış 20 bin adetleri aşacak.Gayrimenkul sertifikaları gündeme gelecek.Orta ve alt gelir grubuna yönelik satışlar hızlanacak.TürkiyeMüteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayımlanan raporda, inşaat sektöründeki büyümenin önümüzdeki dönemde genel ekonomik performansın üzerinde seyretmesinin beklendiği, buna karşın yükselen enflasyon, faiz oranları ve kur etkisiyle sınırlanabilecek talep nedeniyle konut sektörünün desteklenmeye devam edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yayımlanan "Ocak 2018 İnşaat Sektörü Analizi"nde, 2017'de negatif konjonktüre rağmen, piyasaları destekleme yönünde alınan önlem ve teşviklerin katkısıyla iktisadi faaliyette oldukça güçlü performans görüldüğü vurgulandı. Verilere göre, inşaat yatırımları 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 13.3, ikinci çeyreğinde yüzde 22.5, üçüncü çeyrekte yüzde 12 artış gösterdi. Türk müteahhitlik firmalarının 2017'de uluslararası pazarda 14.7 milyar dolar tutarında 241 proje üstlendiği belirtilen analize göre, bu dönemde en fazla iş üstlenilen ülkelerin başında yüzde 17.3 ile Tanzanya geldi. Kazakistan ve Gürcistan'da son yıllarda görülen düşük performanstan sonra yükselme eğilimine geçilirken, Mozambik ise potansiyel bir pazar olarak ilk on ülke arasına girdi.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2018'de 65-70 bin arası konut inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Başkan Turan, TOKİ'nin konuta erişmekte zorlanan vatandaşlar için yegane kuruluş olduğunu belirtti. 2016'da 65 bin, 2017'de 65-70 bin arası konut ürettiklerini aktaran Turan, "Bunlar Türkiye'de yapılan toplam konutun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.KonutGeliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, "Alternatif finansman modellerinin gelişmesiyle orta ve alt gelir grupları da konut satın alma imkânı bulacak. Özellikle gayrimenkul sertifikalarının aktif kullanılmaya başlanmasıyla 5 bin TL'si olan bir vatandaşımız bile konut sektöründe oluşan değer artışından yararlanabilir. Vatandaşımız faiz masrafını yüklenmeden ev alabilir" diye konuştu. Elmas, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında inşaatın payı yüzde 18'di. Bu oranın 2018'de de artarak sürmesini bekliyoruz. 2017'de gerçekleştirilen düzenlemelerin meyvelerini 2018'de alacağız" dedi.Gayrimenkulve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Türkiye gayrimenkul sektöründe orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacı yoğun olarak sürüyor. Orta üst ve lüks segmente talebin orta alt segmente göre biraz yavaşladığını görüyoruz" diye konuştu.İstanbulİnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşüm sürecinin 2018'e de damga vurmasını beklediklerini dile getirdi. Durbakayım, "Yeni imar yasasıyla site bazında yenilme çalışmalarının da hız kazanacağı 2018'de konut satışları azalmaz. Hatta kredi faiz oranlarının aylık bazda yüzde 1'in altına gerilemesi durumunda satış trendi artarak devam eder" dedi.