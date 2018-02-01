Özsüt gözünü yurtdışına dikti

İzmir
'de
kurulan ve 80'inci yaşını kutlayan Özsüt
, hedef büyüttü. 180 şubesi bulunan şirket, 2018'de mağaza sayısını 200'e çıkarmayı planlarken, yurtdışı yatırımlarını da artıracak. Azerbaycan
'da 3 şubesi bulunan Özsüt, 2023'e kadar 10 ülkede şube açacak. Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Hedefimiz arasında Kuzey Amerika
, Avrupa ve Ortadoğu
'daki ülkeler bulunuyor" dedi. Ev dışı tüketimin yılda 55 milyar liraya yaklaştığını belirten Şeneler, "Yeme-içme sektörü, geri dönüşün 2-4 yılda gerçekleşmesi ve yüzde 15-20 arasında değişen kâr marjları ile oldukça cazip" dedi. Şeneler, İzmir Kemalpaşa'da bir fabrikalarının bulunduğunu, Marmara Bölgesi'nde de fabrika kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.