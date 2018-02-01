Rusya’dan 5 şirkete daha domates izni

Rus
Gıda Güvenliği Kurumu, Rusya
'nın Türkiye
'den beş şirkete daha 1 Şubat'tan itibaren domates ihracat yetkisi vermeye karar verdiğini duyurdu. Ajansın açıklamasında "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği garantiye istinaden, Aralık 2017'de ajansımız tarafından denetime tabi tutulan 5 Türk şirketinden daha Rusya'ya Türkiye menşeli domates sevk edilmesine izin verdi" denildi. Mevcut durumda Türkiye'den yalnızca üç şirket Rusya'ya domates ihraç edebiliyordu. Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano daha önce iznin sinyalini vermişti. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.