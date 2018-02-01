Turizmde 4x4 büyüme

Son iki yıldır tarihinin en zor sınavlarından birini veren Türk turizm
i, bakanlık ve özel sektörün el ele verdiği güçlü mücadelenin ardından çıtasını yeniden yukarıya çıkardı. 2015'te komşu ülkelerde yaşanan savaş ortamı, Türkiye
'ye terör örgütlerinin hain saldırıları, Rusya
ile yaşanan uçak krizi, 2016'da da yaşanan darbe girişimi nedeniyle yüzde 30 turist
kaybı yaşayan sektör, 2017'de Turizm Bakanlığı'nın sağladığı teşvik ve desteklerle tüm zorlu süreci aşarak yeniden toparlanmayı başardı. 2017'de Türkiye'ye gelen turist sayısı, Avrupa'da yürütülen negatif algı operasyonuna rağmen, bir önceki yıla oranla yüzde 28 artarak 32 milyon 410 bin 34'e çıktı. TÜM ZAMANLARIN REKORU
Geçen yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ruslar 4 milyon 715 bin 438 ile ilk sıraya oturdu. Böylece Rusya ile yaşanan uçak krizi öncesindeki 4.4 milyon turist sayısının üzerine çıkılarak, tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Geçen yıl seçimler nedeniyle Türkiye'yi siyasi malzeme haline getiren Almanya
'da yürütülen algı operasyonu da tutmadı. Tüm karalama kampanyalarına rağmen 3 milyon 584 bin 653 ile Almanya Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke oldu. İran'dan da 2.5 milyonu aşkın turist geldi. 15 TEMMUZ ÖNCESİ YAKALANDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK
) açıkladığı turizm gelirleri de yeni bir müjdenin habercisi oldu. 4'üncü çeyrekte kişi başı turizm geliri 741 dolara yükselerek, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
öncesi rakamlarına ulaşıldı. 2017'de yıl bazında 2016'ya göre kişi başı gelir 705 dolardan 681 dolara gerilese de, 7 çeyreğin en yükseği olan 4'üncü çeyrek rakamları, gelirleri artırmaya odaklanan sektöre motivasyon sağladı. AVRUPA LİDERİ OLDU
Dün Türkiye Otelciler Birliği de (TÜROB) otel doluluk oranlarının verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye, yüzde 18'lik yükselişle 2017'de otel doluluk oranlarını Avrupa genelinde en çok artıran ülke oldu. Bu oran İstanbul
'da yüzde 26 artışla yüzde 62.6, Antalya
'da yüzde 11.5 yükselişle yüzde 59.8 oldu. TUROB Başkanı Timur Bayındır, henüz fiyatlarda arzu ettikleri seviyeye dönemeseler de 2018 ve daha sonraki yıllar için umutlarının yeşerdiğini söyledi. Bayındır, "Uluslararası büyük fuarlardan edindiğimiz izlenimler 2018'e yönelik umutlarımızı artırıyor. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. 2018'de turist sayısında yine çift haneli artış yakalayabiliriz" dedi. 11 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) ise 2017'de en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülkeyi açıkladı. Listeye göre, 2016'da 15'inci sıraya gerileyen Türkiye, 2017'de 11 sıra birden yükselerek yeniden 6'ncı sıraya oturmayı başardı. Kurumun açıkladığı tahmini verilere göre Fransa 89 milyonla ilk sırada yer alırken, onu 82 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla İspanya ve 72.9 milyon ziyaretçi ile ABD takip etti. REZERVASYON YÜZDE 70 ARTTI
Kültür
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye turist getiren yabancı tur operatörlerinin rezervasyonlarında şimdiden yüzde 70'lik artış olduğunu belirterek, bu yıl turizmde rekor beklediklerini söyledi. Bakan Kurtulmuş, "Turizmde güzel bir yıl geçireceğimizin ilk sinyallerini yabancı tur operatörlerinden alıyoruz. Rezervasyonlarda şimdiden yüzde 70'lik artışlar yapıldığını müjdeliyorlar. 2018 rekor kıracağımız bir yıl olabilir" dedi. SEKTÖR BAŞARI HİKâYESİ YAZDI
Türkiye
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
, "Beklediğimiz rakamlar gerçekleşti. Kişi başı harcamalarda da bir artış arzu ediyorduk ancak tüm dünyada kişi başı harcamalar düşüyor. Çünkü insanlar daha sık aralıklarla daha kısa süreli seyahat ediyor. 2-3 yıla rakamları da eski oranlara döndürürüz" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün de 2016'da yaşanan olumsuzluklara rağmen 2017'de ulaşılan çift haneli büyümenin bir başarı hikâyesi olduğunu vurguladı. Gürcün, "2018'de de yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.