Türki’le oyun pazarı Hollywood’u geçti

Dünyada pazar büyüklüğü 100 milyar doları aşan online oyun sektörü, Hollywood
'u geçti. Türkiye
'de 30 milyon kullanıcı sayısına ulaşan sektör, yeni oyun geliştiricilerini arıyor. Türkiye'deki pazarın 2016'da 755 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Gaming İstanbul (GİST) Fuar Direktörü Cevher Eryürek, 2017'de ise bu oranın yüzde 25 daha büyüdüğünü aktardı. Bu yıl pazarda yüzde 15'lik bir büyüme beklediklerini ifade eden Eryürek, sektörün 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık bir hacmi yakalayacağını kaydetti.
Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan MEA Bölgesi'nin lokomotifi olduğunu belirten Eryürek, "Türkiye'de bağımsız (indie) oyun stüdyoları dahil, 600 irili ufaklı şirket var. Yeni oyun geliştiricilere ihtiyaç var. Birçok üniversite artık oyun geliştiriciler için bölümler açmaya başladı. Bu alandaki pasta çok büyük ve Türkiye'nin bu pastadan ciddi pay alması gerekiyor" diye konuştu.
Üç yıldır GİST Fuarı'nı düzenlediklerini anlatan Eryürek, "Küçük girişimcilere de stant veriyor ve onlar için bir fırsat oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.