Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 50 milyon kişinin bilgilerini satmışlar

50 milyon kişinin bilgilerini satmışlar

Giriş Tarihi: 2.2.2018
50 milyon kişinin bilgilerini satmışlar
'da kurdukları üzerinden elde ettikleri yaklaşık 50 milyon vatandaşın kişisel verilerini satan 2 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ile telefon numaralarını pazarladıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Yusuf K. ile yardımcısı H.K. gözaltına alındı. Zanlı Yusuf K.'nin, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda yaklaşık 100 bin lira gelir elde ettiğini, bununla ev kirası ve 2 çocuğunun özel okul taksitlerini ödediğini söylediği belirtildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
50 milyon kişinin bilgilerini satmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN