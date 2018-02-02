50 milyon kişinin bilgilerini satmışlar

Ankara
'da
kurdukları internet sitesi
üzerinden elde ettikleri yaklaşık 50 milyon vatandaşın kişisel verilerini satan 2 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden yasal olmayan yollarla temin ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait isim, kimlik numarası, adres ile telefon numaralarını pazarladıkları belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Yusuf K. ile yardımcısı H.K. gözaltına alındı. Zanlı Yusuf K.'nin, pazarladığı veriler karşılığında 8 ayda yaklaşık 100 bin lira gelir elde ettiğini, bununla ev kirası ve 2 çocuğunun özel okul taksitlerini ödediğini söylediği belirtildi.