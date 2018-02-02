Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

2 Şubat altın fiyatları ne kadar? Ülkemizin kültüründe ayrı bir yeri olan altının fiyatındaki iniş çıkış vatandaşlar tarafından oldukça önemli. "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorularının yanıtları sabah.com.tr'de. Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Bugün gram altının alış fiyatı 162, 36 TL iken satış fiyatı ise 162, 39 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 258, 30 TL olurken satış fiyatı da 264, 14 TL oldu.
Gram Altın
Alış: 162,34
Satış: 162,39
Çeyrek Altın
Alış: 258,30
Satış: 264,14
Yarım Altın
Alış: 514,98
Satış: 528,28
Tam Altın
Alış: 1.036,42
Satış: 1.062,22
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.071,00
Satış: 1.082,00
Ata Altın
Alış: 1.065,48
Satış: 1.092,11
14 Ayar Altın
Alış: 92,02
Satış: 92,09
18 Ayar Altın
Alış: 117,85
Satış: 117,85
22 Ayar Bilezik
Alış: 147,23
Satış: 147,34