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ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından cevabı her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel olarak altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da ilgisini arttırıyor; birikim yapanlar durumun güncelliğini kontrol ediyor. sabah.com.tr olarak en güncel altın fiyatlarını Şubat ayının ikinci gününde sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 14:23
Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

2 Şubat altın fiyatları ne kadar? Ülkemizin kültüründe ayrı bir yeri olan altının fiyatındaki iniş çıkış vatandaşlar tarafından oldukça önemli. " ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorularının yanıtları sabah.com.tr'de. Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Bugün gram altının alış fiyatı 162, 36 TL iken satış fiyatı ise 162, 39 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 258, 30 TL olurken satış fiyatı da 264, 14 TL oldu.

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,34

Satış: 162,39

Çeyrek Altın

Alış: 258,30

Satış: 264,14

Yarım Altın

Alış: 514,98

Satış: 528,28

Tam Altın

Alış: 1.036,42

Satış: 1.062,22

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.071,00

Satış: 1.082,00

Ata Altın

Alış: 1.065,48

Satış: 1.092,11

14 Ayar Altın

Alış: 92,02

Satış: 92,09

18 Ayar Altın

Alış: 117,85

Satış: 117,85

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,23

Satış: 147,34

piyasalar
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Çeyrek altın ne kadar? 2 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL
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