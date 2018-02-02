Avrasya Tüneli’ne KDV indirimi

Avrasya Tüneli'nde yüzde 18'lik KDV 8'e indirildi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Böylece küçük araçlar için 21 TL olan ücret, 19 lira 20 kuruşa inecek. Minibüsler için ise 31 lira 50 kuruş olan ücret 28 lira 20 kuruş olarak uygulanacak. İndirim 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece uygulanmaya başlayacak" dedi. Vatandaştan alınan ücretin KDV kısmının devlete gittiğini anlatan Arslan, "Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi'de KDV yüzde 8'di. Burada da aynısı olacak" mesajı verdi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine 1 Şubat'ta zam gelmiş ve tek yön geçiş ücreti otomobiller için 21 TL'ye, minibüsler için 31.50 TL'ye yükseltilmişti.

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