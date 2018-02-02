Bursalı STK’lardan harekâta destek

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, şehirde faaliyet gösteren 130'a yakın sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekâta tam destek verdi. 'Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye
' temasıyla hazırlanan ortak bildiriyi kamuoyuna açıklayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Teröre karşı bugün de yarın da tek yürek olmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi bağımsız Türkiye'nin teminatıdır" dedi. Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte ekonomi tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Burkay, "Uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye, siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla, milletimizin kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi başardı" diye konuştu. HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAZLAR
Her yönüyle güçlenen ve tam bağımsız bir Türkiye'nin son dönemde siyasi algı operasyonları, ekonomik tehditler ve terör saldırılarına maruz kalmasının tesadüflerle açıklanamayacağına dikkat çeken Burkay, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine sahip Türkiye'nin hedeflerinden rahatsız olanlar ve onların taşeronlarının bu kaos senaryolarının da mimarları olduğunu ifade etti.