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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat’ta ’da n yatırımcılarla buluşacak

Cumhurbaşkanı , 05 Şubat’ta ’da, Türkiye Yatırım Ajansı koordinasyonuyla, ISPI (Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü) ve Pirelli ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda n yatırımcılar ile bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat’ta Roma’da İtalyan yatırımcılarla buluşacak

Otomotiv, Makine, Savunma Sanayi, Gıda ve İlaç başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren n firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda; Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni reformlar ele alınacak.

Toplantıya Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketlerinin yanı sıra Türkiye'de yatırım fırsatı arayışında olan İtalyan şirketlerinin de katılımı bekleniyor. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve İtalyan düşünce kuruluşu ISPI'nin ev sahipliğini yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara hitap ederek Türkiye'de yeni yatırımlara davet edecek.

"İTALYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜLKELERİ İÇERİSİNDE EN BÜYÜK TİCARET ORTAKLARINDAN BİRİ OLDU"

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı , 5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi; "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla özellikle bir araya gelmeye ayrı bir önem veriyor. Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızı bir araya getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren 1400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular"

Söz konusu toplantı çerçevesinde İtalyan devlerinin üst düzey temsilcilerine, Türk ekonomisinin mevcut durumu, konusunda bir güncelleme yapılması ve fikir alışverişinde bulunulması hedefleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat’ta Roma’da İtalyan yatırımcılarla buluşacak
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