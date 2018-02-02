Dış ticaret verileri açıklandı

Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre;

İHRACAT % 10,79, İTHALAT % 38,01 ARTTI



İhracat, 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre % 10,79 artarak 12 milyar 464 milyon dolar, İthalat ise % 38,01 artarak 21 milyar 518 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre % 26,60 artarak 33 milyar 982 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 57,9 oldu.



İHRACATTA LOKOMOTİF SEKTÖR OTOMOTİV



2018 yılı Ocak ayında en çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (1 milyar 829 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 160 milyon dolar) ve "Demir ve Çelik" (860 milyon dolar) ihracatı takip etti.



EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜN GRUBU "MİNERAL YAKITLAR"



2018 yılı Ocak ayında en çok ithal edilen "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" faslını (3 milyar 627 milyon dolar), "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" (2 milyar 371 milyon dolar) ve "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (2 milyar 288 milyon dolar) ithalatı takip etti.



İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN LİDER



2018 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 347 milyon dolar), İngiltere (746 milyon dolar) ve İtalya (743 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.



En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 176 milyon dolar), Rusya (2 milyar 45 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 630 milyon dolar) olarak gerçekleşti.



OCAK AYI İTİBARİYLE AKTİF FİRMA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ



2018 yılı Ocak ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 16.129 adet artarak 1.813.035 oldu. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 43.479, bildirim sayısı ise 13.212.443 'dür. Esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 1.812.702 oldu. Bu dönem itibariyle Türkiye genelinde 12.036 kooperatif bulunmaktadır. Geçtiğimiz 2017 yılı Aralık ayı itibariyle, %50 faiz indirimli ve %100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 447.854 oldu.