İbrahim Çağlar'ın ismi TOBB'da ölümsüzleştirildi

TOBB'un İstanbul'daki hizmet binasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Öztürk Oran, İbrahim Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar ve kızı Dilanur Bulut'un katılımıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan törende İbrahim Çağlar'ın anısına hazırlanan ve hayatını konu alan kısa film gösterildi.

Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, herkesin Allah'tan geldiğini ve ona döneceğini belirterek, "Önemli olan hayırlı bir ömür sürmek, hayırlı işler bırakabilmek. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize. İbrahim kardeşim de bu anlamda inşallah kazananlardan oldu. Hayırlı bir ömür sürüp, geride hayırlı işler ve hayırlı evlatlar bıraktı. Hayırla yad edilen bir isim bıraktı." dedi.

İbrahim Çağlar ile 1991'de tanıştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 27 yıllık bir dostluklarının olduğunu, kendisinin saygın, müteşebbis bir ailenin evladı olduğunu aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın daha 7 yaşındayken kendi isteğiyle ticaretle tanıştığını ve girişimci karakterini gösterdiğini kaydederek, lise mezuniyetinin ardından şirket hayatına adım attığını, 1984'te yöneticisi olduğu şirkete, 1985'te ortak olduğunu anımsattı.

Çağlar'ın ticari hayattaki başarısını, toplumsal hayata da taşıdığını, üyesi olduğu İTO'nun her kademesinde bulunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, İTO üyelerinin başarıları ve vizyonundan dolayı onu başkanlığa layık gördüğünü anlattı.

Hisarcıklıoğlu, kendisiyle 2005'ten itibaren TOBB yönetiminde birlikte çalışmaya başladıklarını ve birlikte alın teri döktüklerini anımsatarak, "TOBB yönetimi olarak böyle bir dostumuz olmasından ve onunla yan yana çalışmış olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

"GERİDE PEK ÇOK HAYIR BIRAKTI"

Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın geride pek çok hayır bırakarak ebedi aleme intikal ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Samimi ve inançlı bir vatansever olduğu gibi, başarılı bir iş adamıydı, hayırlı bir evlattı. İnsanlara iş ve aş sağlamakla kalmadı, sosyal hayatta yardımsever ve eli açıktı, ailesine düşkün bir eş ve babaydı. Duygusaldı, ancak duygu ve düşünceyi, her zaman birbirinden ayırmasını bilen bir kişiydi. İstanbul'a, camiamıza ve ülkemize hizmet için sürekli fikir üretir ve çalışırdı."

Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın bu hayata pek çok eser ve hizmet bıraktığını kaydederek, bu hizmetlerin kıyamete kadar hem kendisine, hem ailesine manevi kazanç olmaya devam edeceğini bildirdi.

Ahde vefa anlayışıyla onun kıymetli hatırasını yaşatmak istediklerini dile getiren Hisacıklıoğlu, onu her zaman hayırla yad edeceklerini sözlerine ekledi.

"YAPTIĞI HER ŞEY EKONOMİMİZ İÇİNDİ"

İTO Başkanı Öztürk Oran ise salona ismi verenlere saygılarını sunduğunu belirterek, Müslümanlar olarak ölülerini hayırla yad ettiklerini, burada da Çağlar için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini söyledi.

Ölüler için yapılabilecek güzel şeylerin burada gerçekleştirildiğini dile getiren Oran, şu ifadeleri kullandı:

"Biz iyi dostlar bırakınca onlar bizi unutmuyor, hatırla yad ediyor. 1980'den beri tanışıyoruz. Anlatacak çok şey var ama vakit müsait değil. Biz kendisiyle abi-kardeş gibiydik. Zaman zaman iş konusunda da tartıştığımız olurdu ama hiçbir zaman kırılmıyor ve alınmıyordu. Müteşebbis bir ruhu vardı. İş olduğunda bana da fikrimi sorardı. Düşündüğü her şey bu ülke için, ticaret için, ekonomimiz içindi. Her yaptığı işten keyif aldığını anlatıyordu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Çağlar'ın AK Parti'nin kurucularından olduğunu hatırlatarak, "Beraber siyasete girmeden de çok yolculuk yaptık. Bize her zaman bir abi, her zaman bir yoldaştı." dedi.

İbrahim Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar, salona babasının isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, zor zamanlarında yanlarında oldukları için kendilerine minnet duyduklarını söyledi.

1985'TE ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİN TİCARET SİCİL GAZETESİ AİLESİNE TAKDİM EDİLDİ

Toplantıda, İbrahim Çağlar'ın isminin TOBB'un hizmet binasında yer alan ve en çok kullanılan salona TOBB Yönetim Kurulu kararıyla verildiği belirtildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğin sonunda Çağlar'ın 1985 yılında ortağı olduğu ilk şirketin ticaret sicil gazetesinin orijinal nüshasını Çağlar'ın kızına ve oğluna takdim etti.

Açılış ve anma etkinliğine TOBB ve İTO yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, Çağlar'ın yakınları ve mesai arkadaşları ile sevenleri katıldı.