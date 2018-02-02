İranlı turist karta takıldı

2017'de sayıları 2.5 milyonu bulan, 2018'de de 3 milyonu aşması beklenen İran
lı turist, kredi kartı problemine takıldı. Turizmciler, yıllardır ABD amb
argosuna maruz kalan İran'ın banka sistemlerinin Türkiye
ile uyumlu olmadığına dikkat çekerek, bu konunun hem ticaret hem de turizmi olumsuz etkilediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da turizm fuarına katılan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır
, İran'dan Türkiye'ye yoğun bir talep olduğunu ancak iki ülke arasındaki para transferinde yaşanan problemler nedeniyle İran'dan potansiyelin altında turist çekildiğini söyledi. Bayındır, "İranlılar Türkiye'de kredi kartı kullanamıyor. Sadece nakit parayla buraya gelebiliyorlar. Paranın hem gümrükte takılma ihtimali hem de kaybetme ve çaldırma gibi riskler nedeniyle yanlarına yüklü miktarda para alamıyorlar. Dolayısıyla gelenler de potansiyelinin altında alışveriş yapıyor" dedi. RUSYA ÖRNEĞİ VAR
İran ile Rusya
'nın kendi para birimleriyle ticaret yapabildiğini anlatan Bayındır, "Bu sistem Türkiye'de bir anda hayata geçmez belki ancak biz de DEBİT
adı verilen nakit para kartını hayata geçirebiliriz. Bu sistemle İranlılar DEBİT kartlarına İran riyali yüklüyorlar. Türkiye'de de bu karttan harcama yapıyorlar. Türk bankaları ile İran bankalarının bu konuda çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu. Bu problem nedeniyle İran'dan potansiyelin altında turist çekildiğini aktaran Bayındır, sorunun çözülmesi halinde İranlı turist sayısı ve harcamaların katlanacağına dikkat çekti. ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) yetkilileri bu sorunun çözümü için iki ülkenin Merkez Bankası (MB) tarafından çalışma başlatıldığını bildirdi. Konunun çözümü üzerinde çalışıldığını aktaran Türkiye Merkez Bankası yetkilileri ise sürecin takiplerinde olduğu bilgisini verdi. BU YIL TURİST SAYISINDA % 20 ARTIŞ BEKLENİYOR
Türkiye
ve İran arasında tarifeli yolcu seferlerinin yüzde 40 oranında artırılması üzerine de değerlendirmelerde bulunan Timur Bayındır, "Bu kapasite artışı daha çok kıyı bölgelerine yarayacak. İran'da sahil bölgelerine direkt uçuş izni olmadığı için İstanbul'da inip, kıyı bölgelerine aktarmalı uçacaklar" dedi. İranlı turistin yarısının karayoluyla, büyük bir bölümün de charter seferleriyle geldiğini anlatan Bayındır, "Bu yıl İranlı turistte yüzde 20 artış bekliyoruz. Bunun yüzde 5'i uçakta artırılan kapasiteyle gelir" diye konuştu.