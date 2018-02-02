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İşsiz kalana en az 806 TL

Giriş Tarihi: 2.2.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 10:19
İşsiz kalana en az 806 TL

2018'de işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 112 lira olacak. lı çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında alabiliyorlar.

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İşsiz kalana en az 806 TL
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